ВСУ продвинулись в Запорожье, но рф пытается наступать и готовится к затяжной войне – ISW

Ограниченные или попытки более широких наступлений вс рф зафиксированы на разных направлениях фронта, тем временем украинские защитники продавили врага на Запорожье. Кроме того, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что кремль продолжает формировать базу для продолжения затяжной войны с Украиной и вероятного конфликта с НАТО, а заявления представителей по вопросам "обороны" рф, свидетельствуют о больших намерениях, чем попытка оккупировать 4 области Украины.

Украинские войска продвинулись на западной части Запорожья. В Институте изучения войны проанализировали продвижение защитников Украины:

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Каменского (к юго-западу от Орехова). - пишет ISW.

В целом, Украинские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска и Торецка, а также в западной части Запорожья, говорится в анализе.

Тем временем оккупанты совершили ограниченные наступления на Херсонском направлении 31 мая, но не продвинулись.

Но, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись в направлении Курахово. Вместе с тем вс рф продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении 31 мая, но не продвинулись вперед. Без продвижений, несмотря на попытку наступления на Покровском направлении (данные 31 мая). Наступательные операции вблизи самого Торецка захватчики также осуществляли, но по данным ISW - речь идет о том, что ВСУ также продвинулись вблизи этого населенного пункта.

вс рф провели наступление к северу от Лимана вблизи Торского; к северо-востоку от Северска вблизи Григоровки; к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского; к юго-востоку от Северска вблизи Ивано-Дарьевки. Сообщается, что захватчики продолжили попытки наступательных операций на направлении Часов Яр - враг не продвинулся вперед, отмечают в Institute for the Study of War.

Также российские войска атаковали к северо-востоку от Купянска; к северу от Купянска. Впрочем, именно на харьковском направлении недавно продвинулись украинские войска, пишет ISW.

Захватчики продолжали наступательные операции в Сумской области 31 мая, но не достигли подтвержденного прогресса.

Тем временем кремль продолжает усилия по подготовке российского общества и оборонно-промышленной базы россии (ОПБ) к затяжной войне с Украиной и потенциальной будущей войне с НАТО, пишет ISW.

Президент россии владимир путин 30 мая подписал указ, который позволяет правительству россии лишать прав акционеров оборонно-промышленных предприятий в случае невыполнения предприятием государственных оборонных заказов во время военного положения. Указ позволяет министерству промышленности и торговли россии назначить управляющую компанию.

Путин, вероятно, устанавливает правовые условия, которые позволят правительству России захватить элементы российской экономики и ОПБ в случае введения Кремлем полного военного положения - пишет ISW.

Также в институте изучения войны напомнили, что кремль продолжает шантаж относительно вероятной угрозы потерь Украиной территорий.

Председатель комитета государственной думы россии по вопросам обороны андрей картаполов 31 мая заявил кремлевскому новостному агентству ТАСС, что Украина якобы "рискует потерять города Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев", если откажется от мирного урегулирования. Он заявил, что каждый день, когда Украина медлит с дипломатическим решением войны, якобы "ухудшает условия для Украины".

В течение 31 мая на фронте впроизошло 166 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении. Россияне нанесли ракетные и авиаудары, совершили тысячи обстрелов позиций ВСУ.

