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Две катастрофы на железной дороге в рф: есть погибшие и раненые в Брянской и Курской областях, в росСМИ пишут о взрывных устройствах

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Брянской области из-за обвала моста погибли 7 человек, более 60 пострадали. В Курской области часть поезда упала на дорогу, ранен машинист.

Две катастрофы на железной дороге в рф: есть погибшие и раненые в Брянской и Курской областях, в росСМИ пишут о взрывных устройствах

По версии рф, "из-за подрыва опоры" в брянской области обрушился мост с фурой, в то время там проезжал пассажирский поезд "климово-москва".

В курской области, в результате обрушения моста, часть поезда упала на автомобильную дорогу, ранен машинист тепловоза, также перекрыта дорога.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Две катастрофы в россии на железной дороге в ночь на воскресенье. По обновленным данным российских СМИ, в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибло семь человек, 66 пострадали, из них 44 человека госпитализированы.

Трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

- говорится в заметке.

Также, по данным представителей ведомства российской железной дороги (ржд), в курской области, во время движения грузового поезда на 48-м километре трассы тросна - калиновка, упал пролет моста.

По данным в.и.о. губернатора курской области александра хинштейна, у одного из машинистов тепловоза в результате этого инцидента повреждены ноги. Сейчас известно, что автомобильная дорога, которая проходит под мостом, перекрыта, при этом движение возможно только в объезд.

В рф утверждают о взрывных устройствах, которые привели к катастрофическим последствиям

Причиной аварий на брянщине и крушине стали заложенные взрывные устройства - пишет ряд росСМИ и телеграм-каналов.

На крушине, якобы они были заложены под полотно примерно в 30 метрах от моста и одну из опор.

В результате взрыва часть локомотива обрушилась вниз, другая - повисла над пропастью.

Напомним

УНН передавал, что в брянской области россии, в ночь на 1 июня, мост обвалился на пассажирский поезд.

Информация об атаке ВСУ на вертолет путина во время поездки в курскую область является фейком - Стратком28.05.25, 00:15 • 3094 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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