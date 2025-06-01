У Брянській області рф міст обвалилася на пасажирський потяг: є загиблі та поранені (відео)

У Брянській області росії, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом москва - Климове. Потяг зійшов із рейок. Внаслідок інциденту семеро людей загинули, понад 30 постраждали. Обставини обвалення мосту встановлюються. Про це інформує УНН з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза, Московську міжрегіональну транспортну прокуратуру, Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету росії.

31 травня 2025 року о 22 годині 50 хвилин надійшло повідомлення про те, що на перегоні Вигоничі — Пільшино в Брянській області стався обвал конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним - пише Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету росії.

За інформацією Міжрегіональної транспортної прокуратури, внаслідок пригоди був пошкоджений пасажирський потяг сполученням Климов-Москва.

Внаслідок обвалення мосту на залізничні колії, на жаль, семеро загиблих. У медорганізації Брянської області доставлено 30 постраждалих, у тому числі 2 дітей. Двоє з постраждалих, у тому числі дитина – у тяжкому стані. - повідомили в МНС росії.

"У місці обвалення мосту знаходяться всі оперативні та екстрені служби, працюють слідчі", - додав чиновник.

Як повідомив Богомаз, на даний момент пасажирів поїзда доставлено на залізничний вокзал Брянськ -I і протягом години буде відправлено сформованим поїздом до Москви.

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