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В орловській області рф розбився гелікоптер Мі-8: двоє членів екіпажу загинули

Київ • УНН

 • 426 перегляди

В орловській області росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. За попередньою інформацією, це сталося через відмову двигуна.

В орловській області рф розбився гелікоптер Мі-8: двоє членів екіпажу загинули

В орловській області росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок відмови двигуна, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Вертоліт зазнав аварії в селищі наришкіне орловської області. Попередньо, через відмову двигуна 

- говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час падіння вертоліт розвернуло у протилежний бік. Також він димів.

Все трапилося о 14:10. Перед падінням вертоліт розвернуло на 180 градусів. За словами очевидців, гелікоптер димів під час падіння 

- повідомили росЗМІ.

Внаслідок аварії цієї аварії загинули попередньо двоє людей — пілот і бортмеханік.

Гелікоптер Мі-8 летів у бік смоленської області, на аеродром базування у в'яземському районі. Причиною аварії називають відмову двигуна.

Доповнення

Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області рф.

У ленінградській області рф розбився військовий вертоліт Мі-8 під час навчально-тренувального польоту. Всі члени екіпажу загинули. Вертоліт перебував на озброєнні вкс росії.

Павло Зінченко

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