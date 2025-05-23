В орловській області рф розбився гелікоптер Мі-8: двоє членів екіпажу загинули
Київ • УНН
В орловській області росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. За попередньою інформацією, це сталося через відмову двигуна.
В орловській області росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок відмови двигуна, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Вертоліт зазнав аварії в селищі наришкіне орловської області. Попередньо, через відмову двигуна
Також повідомляється, що під час падіння вертоліт розвернуло у протилежний бік. Також він димів.
Все трапилося о 14:10. Перед падінням вертоліт розвернуло на 180 градусів. За словами очевидців, гелікоптер димів під час падіння
Внаслідок аварії цієї аварії загинули попередньо двоє людей — пілот і бортмеханік.
Гелікоптер Мі-8 летів у бік смоленської області, на аеродром базування у в'яземському районі. Причиною аварії називають відмову двигуна.
Доповнення
Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області рф.
У ленінградській області рф розбився військовий вертоліт Мі-8 під час навчально-тренувального польоту. Всі члени екіпажу загинули. Вертоліт перебував на озброєнні вкс росії.