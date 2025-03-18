Поблизу селища бесіда ленінградської області рф розбився військовий вертоліт Мі-8 під час навчально-тренувального польоту. Всі члени екіпажу загинули, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Як пишуть росЗМІ, у соцмережах увечері 18 березня публікували кадри з місця падіння повітряного судна під волосовим ленінградської області. У правоохоронних органах підтвердили факт падіння вертольоту.

"Біля селища бесіда впав вертоліт. Проїхала швидка і вертоліт ще один приземлився поруч. Близько 18:30 трапилося все", - заявляли очевидці.

У прес-службі Ленінградського військового округу росЗМІ повідомили, що вертоліт перебував на озброєнні вкс росії. Уточнювати інформацію про модель, екіпаж та обставини події там відмовилися.

Згодом росЗМІ уточнили, що вертоліт Мі-28 зазнав аварії в безлюдній місцевості під час виконання планового навчально-тренувального польоту над ленінградською областю. Члени екіпажу загинули.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 березня 2025 року, ворожі війська втратили 1560 осіб, 8 танків, 20 бойових машин та 42 артсистеми. Також знищено іншу техніку ворога.