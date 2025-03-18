В рф разбился военный вертолет Ми-8, экипаж погиб - росСМИ
Киев • УНН
В ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли. Вертолет находился на вооружении вкс россии.
Вблизи поселка Беседа Ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, в соцсетях вечером 18 марта публиковали кадры с места падения воздушного судна под Волосовым Ленинградской области. В правоохранительных органах подтвердили факт падения вертолета.
"У поселка Беседа упал вертолет. Проехала скорая и вертолет еще один приземлился рядом. Около 18:30 случилось все", - заявляли очевидцы.
В пресс-службе Ленинградского военного округа росСМИ сообщили, что вертолет находился на вооружении вкс россии. Уточнять информацию о модели, экипаже и обстоятельствах происшествия там отказались.
Впоследствии росСМИ уточнили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в безлюдной местности во время выполнения планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью. Члены экипажа погибли.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта 2025 года, вражеские войска потеряли 1560 человек, 8 танков, 20 боевых машин и 42 артсистемы. Также уничтожена другая техника врага.