Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 березня 2025 року, ворожі війська втратили 1560 осіб, 8 танків, 20 бойових машин та 42 артсистеми. Також знищено іншу техніку ворога.
Окупанти втратили 1560 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 18.03.25:
- Особовий склад: 897 010 (+1560).
- Танки: 10352 (+8).
- Броньовані бойові машини: 21509 (+20).
- Артилерійські системи: 24640 (+42).
- РСЗВ: 1319 (+1).
- Засоби ППО: 1107 (+3).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 29616 (+149).
- Крилаті ракети: 3121.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 40892 (+107).
- Спеціальна техніка: 3780 (+2).
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