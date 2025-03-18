Потери оккупантов: ликвидировано более 1500 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта 2025 года, вражеские войска потеряли 1560 человек, 8 танков, 20 боевых машин и 42 артсистемы. Также уничтожена другая техника врага.
Оккупанты потеряли 1560 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 18.03.25:
- Личный состав: 897 010 (+1560).
- Танки: 10352 (+8).
- Бронированные боевые машины: 21509 (+20).
- Артиллерийские системы: 24640 (+42).
- РСЗО: 1319 (+1).
- Средства ПВО: 1107 (+3).
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 29616 (+149).
- Крылатые ракеты: 3121.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 40892 (+107).
- Специальная техника: 3780 (+2).
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