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Где на фронте горячее всего и какая ситуация на курщине - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 16504 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 112 боев, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес 81 авиаудар и применил 2534 дрона-камикадзе.

Где на фронте горячее всего и какая ситуация на курщине - карта от Генштаба

112 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был более активен на курщине и Торецком направлении, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, вчера произошло 112 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за прошедшие сутки захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 81 авиационный удары, применили одну ракету и сбросили 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2534 дрона-камикадзе и совершили 5794 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового и в направлении Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Григоровки, Новомихайловки и Нового.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую и наступательную акцию агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверово, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Новоалександровка, Новосергеевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть вражеских атак вблизи Привольного, Вольного Поля и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении наши оборонцы отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в частности 12 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов и десятки единиц техники - Генштаб17.03.25, 07:47 • 17825 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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