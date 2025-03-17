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ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов и десятки единиц техники - Генштаб

Киев • УНН

 • 17825 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили не менее 1210 российских оккупантов, 19 танков и 11 боевых бронированных машин. Также было ликвидировано 37 артиллерийских систем и другую вражескую технику.

ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов и десятки единиц техники - Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 1210 российских оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Согласно оперативной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 895450 (+1210) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10344 (+19)
      • боевых бронированных машин ‒ 21489 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 24598 (+37)
          • РСЗО ‒ 1318 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1104 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29467 (+54)
                    • крылатые ракеты ‒ 3121 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40785 (+101)
                            • специальная техника ‒ 3778 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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