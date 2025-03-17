ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов и десятки единиц техники - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили не менее 1210 российских оккупантов, 19 танков и 11 боевых бронированных машин. Также было ликвидировано 37 артиллерийских систем и другую вражескую технику.
За прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 1210 российских оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Согласно оперативной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 895450 (+1210) человек ликвидировано
- танков ‒ 10344 (+19)
- боевых бронированных машин ‒ 21489 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 24598 (+37)
- РСЗО ‒ 1318 (+1)
- средства ПВО ‒ 1104 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29467 (+54)
- крылатые ракеты ‒ 3121 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40785 (+101)
- специальная техника ‒ 3778 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
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