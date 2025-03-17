ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов и десятки единиц техники - Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 1210 российских оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Согласно оперативной информации, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 895450 (+1210) человек ликвидировано

танков ‒ 10344 (+19)

боевых бронированных машин ‒ 21489 (+11)

артиллерийских систем ‒ 24598 (+37)

РСЗО ‒ 1318 (+1)

средства ПВО ‒ 1104 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 29467 (+54)

крылатые ракеты ‒ 3121 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40785 (+101)

специальная техника ‒ 3778 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Украинские военные нанесли ракетный удар по расположению российских военных в Брянской области. Среди пострадавших много кадыровцев, есть погибшие и тяжелораненые.

Воины "Азова" сокрушительно ликвидировали позиции оккупантов на Покровском направлении: видео операции "Землетрясение"