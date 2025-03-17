Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у Брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян. Про це інформує Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, передає УНН.

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За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих - багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.

Шістьох привезли поранених, двоє у важкому стані, з великою втратою крові. Реанімація приїжджала Брянська - сказала вона.

Також жінка повідомила, що удар стався в той момент, коли військові відпочивали, тому більшість із них були без бронежилетів та захисту.

Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік - уточнила вона.

"Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", - каже вона.

Нагадаємо

Сили оборони України завдали перших втрат військовим з КНДР, які воюють у Курській області рф. В момент атаки на них корейці відкрили "дружній вогонь" по "кадирівцям".

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