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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Київ • УНН

 • 88255 перегляди

Українські військові завдали ракетного удару по розташуванню російських військових у Брянській області. Серед постраждалих багато кадирівців, є загиблі та важко поранені.

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у Брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян. Про це інформує Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих - багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.

Шістьох привезли поранених, двоє у важкому стані, з великою втратою крові. Реанімація приїжджала Брянська

- сказала вона.

Також жінка повідомила, що удар стався в той момент, коли військові відпочивали, тому більшість із них були без бронежилетів та захисту.

Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік

- уточнила вона.

"Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", - каже вона.

Нагадаємо

Сили оборони України завдали перших втрат військовим з КНДР, які воюють у Курській області рф. В момент атаки на них корейці відкрили "дружній вогонь" по "кадирівцям". 

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