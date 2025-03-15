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У рф заявили про знищення 126 дронів за ніч: про вибухи повідомляли у волгограді біля НПЗ "лукойла"

Київ • УНН

 • 20176 перегляди

Міноборони рф заявило про збиття 126 БПЛА над областями. У Волгограді повідомляють про вибухи і пожежу біля заправки "Газпрому" та НПЗ "Лукойла".

У рф заявили про знищення 126 дронів за ніч: про вибухи повідомляли у волгограді біля НПЗ "лукойла"

Міноборони рф заявило про збиття 126 БПЛА над областями, у Волгограді повідомляли про вибухи і пожежу біля заправки "Газпрому" та НПЗ "Лукойла", пише УНН.

Деталі

мо рф ствереджує, що протягом минулої ночі її ППО "знищено та перехоплено" 126 безпілотних літальних апаратів: 64 БПЛА – над територією Волгоградської області, 38 – над територією Воронезької області, 14 – над територією Бєлгородської області, сім – над територією Брянської області, два – над територією Ростовської області, один – над територією Курської області.

У Волгограді в ніч 15 березня лунали вибухи, а також виникла пожежа, свідчать кадри очевидців. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА.

Телеграм-канал ASTRA геолокував кадри пожежі - на кадрах видно, що пожежа зафіксована у полі неподалік заправної станції "Газпрому". Місцеві жителі повідомляють, що у полі загорівся очерет. Поруч знаходиться залізнична станція "Сарепта".

Атака могла бути націлена на НПЗ "Лукойла", що знаходиться за кілька кілометрів від місця пожежі, пише ASTRA.

У рф сталася серія вибухів: БпЛА атакували місцевий НПЗ, в аеропортах запроваджено план "Килим"15.03.25, 04:33 • 15720 переглядiв

Губернатор Волгоградської області заявив, що "Більшість БПЛА було перехоплено і нейтралізовано. Внаслідок падіння уламків виникло локальне загоряння очерету на території Червоноармійського району, яке було оперативно загашено. Потерпілих та пошкоджень об'єктів немає".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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