У рф сталася серія вибухів: БпЛА атакували місцевий НПЗ, в аеропортах запроваджено план "Килим"
Київ • УНН
Вночі у волгограді та інших регіонах рф зафіксовано вибухи, ймовірно від дронів. У волгограді уламки БпЛА впали біля НПЗ, в аеропортах запроваджено план "Килим".
У рф вночі зафіксовано серію вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У волгограді очевидці повідомляють, що гучні звуки було чутно в радянському районі міста, а також у селищі котлубань.
За попередньою інформацією, уламки одного з безпілотних літальних апаратів впали поблизу нафтопереробного заводу, що спричинило загоряння. У зв’язку з інцидентом у місцевому аеропорту запроваджено план "Килим", який застосовують у разі загрози для повітряного руху.
Тривожні повідомлення надходять і з інших регіонів. У воронезькій області також оголошено про загрозу атак дронів. Крім того, в аеропорту саратова запроваджено аналогічні заходи безпеки.
Офіційні служби поки не оприлюднили детальних коментарів щодо масштабів атаки та можливих наслідків.
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У москві стався вибух у житловому будинку після атаки дрона, аеропорти закриті14.03.25, 06:48 • 124112 переглядiв