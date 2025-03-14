У москві стався вибух у житловому будинку після атаки дрона, аеропорти закриті

У москві зафіксовано вибух у житловому будинку після атаки безпілотника. Також деякі російські аеропорти зупинили роботу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У троїцькому адміністративному окрузі москви прогримів вибух у житловому будинку. Інцидент стався в котеджному селищі росінтер-2, де дрон влетів у двоповерхову будівлю з мансардою.

За інформацією міноборони, російські засоби протиповітряної оборони змогли знищити чотири безпілотники, які прямували до столиці. На місці падіння уламків працюють екстрені служби, уточнюючи масштаби руйнувань і можливу наявність постраждалих.

Через загрозу атак тимчасово припинено роботу кількох аеропортів. У росавіації підтвердили, що внуково в підмосков’ї та аеропорт у калузі призупинили прийом і відправлення рейсів. Раніше аналогічні заходи вжив і аеропорт у сочі.

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