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У російському туапсе горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 15735 перегляди

Вночі у туапсе сталася пожежа на НПЗ після атаки БПЛА. Вибухи було чутно в районі заводу, пожежні гасять вогонь у резервуарі.

У російському туапсе горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників

У рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У туапсе вночі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі після атаки безпілотними літальними апаратами.

Вибухи були чутні в районі НПЗ, після чого спрацювала сирена.

Пожежні служби вже на місці, активно гасять вогонь, що спалахнув у резервуарі заводу.

За неофіційною інформацією, атака призвела до загоряння одного з об'єктів на території підприємства.

На даний момент ситуація в місті стабільна, вибухів більше не чутно. Офіційні органи поки не надали коментарів щодо деталей інциденту.

Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе26.02.25, 14:30 • 34047 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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