У російському туапсе горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників
Київ • УНН
Вночі у туапсе сталася пожежа на НПЗ після атаки БПЛА. Вибухи було чутно в районі заводу, пожежні гасять вогонь у резервуарі.
У рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У туапсе вночі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі після атаки безпілотними літальними апаратами.
Вибухи були чутні в районі НПЗ, після чого спрацювала сирена.
Пожежні служби вже на місці, активно гасять вогонь, що спалахнув у резервуарі заводу.
За неофіційною інформацією, атака призвела до загоряння одного з об'єктів на території підприємства.
На даний момент ситуація в місті стабільна, вибухів більше не чутно. Офіційні органи поки не надали коментарів щодо деталей інциденту.
Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе26.02.25, 14:30 • 34047 переглядiв