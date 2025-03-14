У російському туапсе горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників

У рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У туапсе вночі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі після атаки безпілотними літальними апаратами.

Вибухи були чутні в районі НПЗ, після чого спрацювала сирена.

Пожежні служби вже на місці, активно гасять вогонь, що спалахнув у резервуарі заводу.

За неофіційною інформацією, атака призвела до загоряння одного з об'єктів на території підприємства.

На даний момент ситуація в місті стабільна, вибухів більше не чутно. Офіційні органи поки не надали коментарів щодо деталей інциденту.

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