В российском туапсе горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников
Киев • УНН
Ночью в туапсе произошел пожар на НПЗ после атаки БПЛА. Взрывы были слышны в районе завода, пожарные тушат огонь в резервуаре.
В рф прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В туапсе ночью произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотными летательными аппаратами.
Взрывы были слышны в районе НПЗ, после чего сработала сирена.
Пожарные службы уже на месте, активно тушат огонь, вспыхнувший в резервуаре завода.
По неофициальной информации, атака привела к возгоранию одного из объектов на территории предприятия.
На данный момент ситуация в городе стабильная, взрывов больше не слышно. Официальные органы пока не предоставили комментариев относительно деталей инцидента.
Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе26.02.25, 14:30 • 34047 просмотров