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В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

Киев • УНН

 • 124103 просмотра

В москве прогремел взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Несколько российских аэропортов временно прекратили работу из-за угрозы атак дронов.

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве зафиксирован взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Также некоторые российские аэропорты остановили работу. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В троицком административном округе москвы прогремел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в коттеджном поселке росинтер-2, где дрон влетел в двухэтажное здание с мансардой.

По информации минобороны, российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить четыре беспилотника, которые направлялись к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточняя масштабы разрушений и возможное наличие пострадавших.

Из-за угрозы атак временно приостановлена работа нескольких аэропортов. В росавиации подтвердили, что внуково в подмосковье и аэропорт в калуге приостановили прием и отправление рейсов. Ранее аналогичные меры принял и аэропорт в сочи.

В российском туапсе горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников14.03.25, 03:00 • 15735 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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