В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты
Киев • УНН
В москве прогремел взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Несколько российских аэропортов временно прекратили работу из-за угрозы атак дронов.
В москве зафиксирован взрыв в жилом доме после атаки беспилотника. Также некоторые российские аэропорты остановили работу. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В троицком административном округе москвы прогремел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в коттеджном поселке росинтер-2, где дрон влетел в двухэтажное здание с мансардой.
По информации минобороны, российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить четыре беспилотника, которые направлялись к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточняя масштабы разрушений и возможное наличие пострадавших.
Из-за угрозы атак временно приостановлена работа нескольких аэропортов. В росавиации подтвердили, что внуково в подмосковье и аэропорт в калуге приостановили прием и отправление рейсов. Ранее аналогичные меры принял и аэропорт в сочи.
В российском туапсе горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников14.03.25, 03:00 • 15735 просмотров