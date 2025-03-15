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В рф произошла серия взрывов: БПЛА атаковали местный НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер"

Киев • УНН

 • 15720 просмотра

Ночью в волгограде и других регионах рф зафиксированы взрывы, вероятно от дронов. В волгограде обломки БПЛА упали возле НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер".

В рф произошла серия взрывов: БПЛА атаковали местный НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер"

В рф ночью зафиксирована серия взрывов, вероятно вызванных атаками беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В волгограде очевидцы сообщают, что громкие звуки были слышны в советском районе города, а также в поселке котлубань. 

По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали вблизи нефтеперерабатывающего завода, что повлекло возгорание. В связи с инцидентом в местном аэропорту введен план "Ковер", который применяют в случае угрозы для воздушного движения. 

Тревожные сообщения поступают и из других регионов. В воронежской области также объявлено об угрозе атак дронов. Кроме того, в аэропорту саратова введены аналогичные меры безопасности. 

Официальные службы пока не обнародовали детальных комментариев относительно масштабов атаки и возможных последствий.

Напомним

Недавно московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает москву.

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты14.03.25, 06:48 • 124103 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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