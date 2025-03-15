В рф произошла серия взрывов: БПЛА атаковали местный НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер"
Киев • УНН
Ночью в волгограде и других регионах рф зафиксированы взрывы, вероятно от дронов. В волгограде обломки БПЛА упали возле НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер".
В рф ночью зафиксирована серия взрывов, вероятно вызванных атаками беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В волгограде очевидцы сообщают, что громкие звуки были слышны в советском районе города, а также в поселке котлубань.
По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали вблизи нефтеперерабатывающего завода, что повлекло возгорание. В связи с инцидентом в местном аэропорту введен план "Ковер", который применяют в случае угрозы для воздушного движения.
Тревожные сообщения поступают и из других регионов. В воронежской области также объявлено об угрозе атак дронов. Кроме того, в аэропорту саратова введены аналогичные меры безопасности.
Официальные службы пока не обнародовали детальных комментариев относительно масштабов атаки и возможных последствий.
Напомним
Недавно московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает москву.
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