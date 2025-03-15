В рф заявили об уничтожении 126 дронов за ночь: о взрывах сообщали в Волгограде возле НПЗ "лукойла"

Минобороны рф заявило о сбитии 126 БПЛА над областями, в Волгограде сообщали о взрывах и пожаре возле заправки "Газпрома" и НПЗ "Лукойла", пишет УНН.

Детали

мо рф утверждает, что в течение минувшей ночи ее ПВО "уничтожено и перехвачено" 126 беспилотных летательных аппаратов: 64 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 38 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Курской области.

В Волгограде в ночь 15 марта раздавались взрывы, а также возник пожар, свидетельствуют кадры очевидцев. Местные жители сообщали об атаке БПЛА.

Телеграм-канал ASTRA геолоцировал кадры пожара - на кадрах видно, что пожар зафиксирован в поле неподалеку от заправочной станции "Газпрома". Местные жители сообщают, что в поле загорелся камыш. Рядом находится железнодорожная станция "Сарепта".

Атака могла быть нацелена на НПЗ "Лукойла", который находится в нескольких километрах от места пожара, пишет ASTRA.

В рф произошла серия взрывов: БПЛА атаковали местный НПЗ, в аэропортах введен план "Ковер"

Губернатор Волгоградской области заявил, что "большинство БПЛА было перехвачено и нейтрализовано. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет".