Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области

Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян. Об этом информирует Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам женщины, рассказывавшей о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.

Также женщина сообщила, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.

Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год