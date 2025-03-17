Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области
Киев • УНН
Украинские военные нанесли ракетный удар по расположению российских военных в Брянской области. Среди пострадавших много кадыровцев, есть погибшие и тяжело раненые.
Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян. Об этом информирует Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
По словам женщины, рассказывавшей о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.
Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Реанимация приезжала Брянска
Также женщина сообщила, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.
Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год
"Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", - говорит она.
Напомним
Силы обороны Украины нанесли первые потери военным из КНДР, воюющим в Курской области рф. В момент атаки на них корейцы открыли "дружеский огонь" по "кадыровцам".
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