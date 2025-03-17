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Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области

Киев • УНН

 • 88241 просмотра

Украинские военные нанесли ракетный удар по расположению российских военных в Брянской области. Среди пострадавших много кадыровцев, есть погибшие и тяжело раненые.

Перехват ГУР: в россии заявили о потерях среди кадыровцев после атаки ВСУ в Брянской области

Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по месту базирования российских военных в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствует перехваченный разговор россиян. Об этом информирует Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам женщины, рассказывавшей о происшествии, среди пострадавших - много кадыровцев. Некоторые погибли под завалами, а те, кто выжил, получили тяжелые ранения.

Шестерых привезли раненых, двое в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Реанимация приезжала Брянска

- сказала она.

Также женщина сообщила, что удар произошел в тот момент, когда военные отдыхали, поэтому большинство из них были без бронежилетов и защиты.

Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год

- уточнила она.

"Ракета, представь себе, а они еще и отдыхали. Один только парень был в бронежилете. Чеченцы, в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", - говорит она.

Напомним

Силы обороны Украины нанесли первые потери военным из КНДР, воюющим в Курской области рф. В момент атаки на них корейцы открыли "дружеский огонь" по "кадыровцам". 

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