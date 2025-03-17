ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники знищили щонайменше 1210 російських окупантів, 19 танків та 11 бойових броньованих машин. Також було ліквідовано 37 артилерійських систем та іншу ворожу техніку.
Протягом минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 1210 російських окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Згідно з оперативною інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 895450 (+1210) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10344 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11)
- артилерійських систем ‒ 24598 (+37)
- РСЗВ ‒ 1318 (+1)
- засоби ППО ‒ 1104 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29467 (+54)
- крилаті ракети ‒ 3121 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40785 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 3778 (+1)
Дані уточнюються.
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