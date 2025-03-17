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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31822 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки - Генштаб

Київ • УНН

 • 17829 перегляди

За минулу добу українські захисники знищили щонайменше 1210 російських окупантів, 19 танків та 11 бойових броньованих машин. Також було ліквідовано 37 артилерійських систем та іншу ворожу техніку.

ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки - Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 1210 російських окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 895450 (+1210) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10344 (+19)
      • бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 24598 (+37)
          • РСЗВ ‒ 1318 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1104 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29467 (+54)
                    • крилаті ракети ‒ 3121 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40785 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3778 (+1)

                              Дані уточнюються.

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                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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