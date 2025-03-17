ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки - Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 1210 російських окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 895450 (+1210) осіб ліквідовано

танків ‒ 10344 (+19)

бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11)

артилерійських систем ‒ 24598 (+37)

РСЗВ ‒ 1318 (+1)

засоби ППО ‒ 1104 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 29467 (+54)

крилаті ракети ‒ 3121 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40785 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3778 (+1)

Дані уточнюються.

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