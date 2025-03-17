Воїни "Азову" нищівно ліквідували позиції окупантів на Покровському напрямку: відео операції "Землетрус"

Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.

Українські захисники під час вогневого нальоту ліквідували позиції російських окупантів на Покровському напрямку. Успішна операція під назвою "Землетрус" була проведена воїнами 6-го батальону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал "АЗОВ". Деталі Зазначається, що на об'єкті планувалося влаштувати кілька вибухів. Окупанти використовують усі можливі укриття для накопичення особового складу і наступу на позиції Сил оборони - йдеться у дописі. Захисники отримали завдання: провести вогневий наліт і підірвати позиції загарбників біля Покровська. Це буденна бойова робота, яка дозволяє ефективно оборонятись та просуватись вперед - повідомили в бригаді. Командир задіяної в операції групи з позивним "Депутат" розповів, що перед вогневим нальотом спочатку потрібно було привести у бойову готовність усі технічні засоби, перевірити кілька разів, уточнити й скоригувати маневри і план повернення із визначенням більш вигідних маршрутів. Під час проведення операції піхотинці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов", які несли обладнання вагою близько двадцяти кілограмів, знаходилися на відкритій місцевості. Крім того, погодні умови не сприяли повноцінному маскуванню. "Азовці" здійснили підриви позицій противника, поставлене завдання була виконана "на п'ятірку". Воїни без втрат повернулися з операції. В "Азові" оприлюднили відео та показали ретельну підготовку, планування, хід і результат операції "Землетрус", яку провели бійці 6-го батальону. Нагадаємо, Головком Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку, продовження операції на Курщині, та плани РФ щодо Сумської області. "Довгий Нептун" успішно пройшов випробування. За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті