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За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 68073 перегляди

Протягом 16 березня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. росія завдала 64 авіаудари та залучила понад 900 дронів-камікадзе.

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Від початку доби 16 березня на російсько-українському фронті відбулось 99 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках. Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 22:00, від початку цієї доби на фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень.

За сьогодні російські терористичні війська завдали одного ракетного (одна ракета) та 64 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки і Нового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили дві атаки загарбників, триває бій.

Чотирнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Наші захисники зупинили 14 штурмових дій, на даний час точиться бій. Авіаудару КАБами зазнав Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 - безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян

- йдеться у дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони відбили всі шість атак окупантів. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Жереб’янки. Бої продовжуються в трьох локаціях. Авіаудару зазнала Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Нагадаємо

16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск16.03.25, 12:31 • 30672 перегляди

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