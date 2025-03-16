Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск
Київ • УНН
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
За тиждень російські війська випустили по Україні понад 1020 ударних безпілотників, продовжуючи терор мирних міст і громад. Масовані атаки також включали майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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Як повідомляє Зеленський, за цей тиждень обстрілів зазнали Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина.
Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів. Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати
"Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир",-додав Президент.
Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені16.03.25, 10:34 • 21088 переглядiв