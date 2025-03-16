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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

Київ • УНН

 • 21088 перегляди

15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.

Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

15 березня російські війська здійснили 20 обстрілів населених пунктів Донеччини. Наслідки ворожих атак відчутні в декількох районах області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі 

Волноваський район

У Багатирі Великоновосілківської громади поранено 3 людини.

Покровський район

У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Білицькому Добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді пошкоджено гараж у Малинівці і господарчу споруду в Новоекономічному.

Краматорський район

У Лимані пошкоджені 9 будинків і господарча споруда. У Костянтинівці пошкоджено будинок, в Іванопіллі — 4 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 7 дітей

-йдеться в дописі.

Над Україною вночі збили 16 з 27 ворожих дронів14.03.25, 09:07 • 95746 переглядiв

Аліна Волянська

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