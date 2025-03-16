Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені
Київ • УНН
15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.
15 березня російські війська здійснили 20 обстрілів населених пунктів Донеччини. Наслідки ворожих атак відчутні в декількох районах області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Волноваський район
У Багатирі Великоновосілківської громади поранено 3 людини.
Покровський район
У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Білицькому Добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді пошкоджено гараж у Малинівці і господарчу споруду в Новоекономічному.
Краматорський район
У Лимані пошкоджені 9 будинків і господарча споруда. У Костянтинівці пошкоджено будинок, в Іванопіллі — 4 адмінбудівлі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 7 дітей
Над Україною вночі збили 16 з 27 ворожих дронів14.03.25, 09:07 • 95746 переглядiв