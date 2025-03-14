Над Україною вночі збили 16 з 27 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі 14 березня 2025 року росіяни атакували Україну 27 дронами. Збито 16 ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
рф уночі атакувала Україну 27 дронами, збито 16 з них у чотирьох областях, 9 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 березня ворог атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях
9 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.
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