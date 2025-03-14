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The Guardian

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Удар дронами по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, є постраждала

Київ • УНН

 • 29810 перегляди

Вночі 14 березня росіяни атакували дронами лікарню в Золочеві Харківської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, постраждала 33-річна співробітниця екстреної допомоги.

Удар дронами по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, є постраждала

В ніч на п'ятницю, 14 березня, росіяни атакували дронами лікарню в Золочеві Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що удар відбувся близько півночі.

Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА

- розповів Синєгубов.

За його словами, внаслідок ударів постраждала 33-річна жінка - співробітниця бригади екстреної допомоги, яка отримала гостру реакцію на стрес.

"Пожежу ліквідували службовці ДСНС", - резюмував голова Харківської ОВА.

Нагадаємо

Напередодні Харків зазнав масованої атаки дронів. Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, пошкоджено будинки, а також виникла пожежа в нежитловій будівлі.

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