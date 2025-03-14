Удар дронами по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, є постраждала
Київ • УНН
Вночі 14 березня росіяни атакували дронами лікарню в Золочеві Харківської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, постраждала 33-річна співробітниця екстреної допомоги.
В ніч на п'ятницю, 14 березня, росіяни атакували дронами лікарню в Золочеві Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Він уточнив, що удар відбувся близько півночі.
Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА
За його словами, внаслідок ударів постраждала 33-річна жінка - співробітниця бригади екстреної допомоги, яка отримала гостру реакцію на стрес.
"Пожежу ліквідували службовці ДСНС", - резюмував голова Харківської ОВА.
Нагадаємо
Напередодні Харків зазнав масованої атаки дронів. Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, пошкоджено будинки, а також виникла пожежа в нежитловій будівлі.
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