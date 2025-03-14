Удар дронами по больнице в Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшая
Киев • УНН
Ночью 14 марта россияне атаковали дронами больницу в Золочеве Харьковской области. В результате обстрела произошел пожар, пострадала 33-летняя сотрудница экстренной помощи.
В ночь на пятницу, 14 марта, россияне атаковали дронами больницу в Золочеве Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что удар произошел около полуночи.
В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА
По его словам, в результате ударов пострадала 33-летняя женщина - сотрудница бригады экстренной помощи, которая получила острую реакцию на стресс.
"Пожар ликвидировали служащие ГСЧС", - резюмировал глава Харьковской ОВА.
Напомним
Накануне Харьков подвергся массированной атаке дронов. Семь человек получили острую реакцию на стресс, повреждены дома, а также возник пожар в нежилом здании.
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