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Удар дронами по больнице в Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 29806 просмотра

Ночью 14 марта россияне атаковали дронами больницу в Золочеве Харьковской области. В результате обстрела произошел пожар, пострадала 33-летняя сотрудница экстренной помощи.

Удар дронами по больнице в Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшая

В ночь на пятницу, 14 марта, россияне атаковали дронами больницу в Золочеве Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что удар произошел около полуночи.

В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА

- рассказал Синегубов.

По его словам, в результате ударов пострадала 33-летняя женщина - сотрудница бригады экстренной помощи, которая получила острую реакцию на стресс.

"Пожар ликвидировали служащие ГСЧС", - резюмировал глава Харьковской ОВА.

Напомним

Накануне Харьков подвергся массированной атаке дронов. Семь человек получили острую реакцию на стресс, повреждены дома, а также возник пожар в нежилом здании.

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