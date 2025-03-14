У Харкові рятувальники локалізували пожежу

Харків вчергове зазнав масованої атаки з боку ворога, унаслідок чого зайнялася пожежа. На щастя, вогонь вдалося локалізувати. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Увечері 13 березня на місто були запущені ударні безпілотники, які вразили кілька районів. Загалом зафіксовано три потужних вибухи на відкритих територіях міста.

Медики повідомили про постраждалих унаслідок вибухів. Сім людей, серед яких четверо дітей, двоє жінок і чоловік, отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, три приватні будинки зазнали пошкоджень через вибухи та пошкодження віконних конструкцій.

Також стало відомо, що внаслідок четвертого влучання почалася пожежа в одній з нежитлових будівель, яку рятувальники змогли ліквідувати.

Зараз на місці події працюють правоохоронці та рятувальні служби.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, через атаку дронів у Харкові семеро людей, серед яких діти, отримали гостру реакцію на стрес.

У Харкові зафіксовано чотири влучання дронів: сім людей отримали гостру реакцію на стрес