У Харкові зафіксовано чотири влучання дронів: сім людей отримали гостру реакцію на стрес

У результаті ворожої атаки безпілотників у Харкові є інформація про чотири влучання, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

На цю хвилину є інформація про чотири влучання ворожих безпілотників по місту Харків - повідомив Синєгубов.

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Основ'янський район. Внаслідок падіння в землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, пожежі не було.

Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа у нежитловій споруді.

Немишлянський район. Падіння уламків на відкритій території.

Новобаварський район. Влучання БпЛА в дерево. Без постраждалих.

За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік - резюмував Синєгубов.

Харків під атакою дронів: є влучання у господарчі будівлі, спалахнула пожежа