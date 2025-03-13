У Харкові зафіксовано чотири влучання дронів: сім людей отримали гостру реакцію на стрес
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів у Харкові зафіксовано чотири влучання в різних районах міста. Семеро людей, серед яких діти, отримали гостру реакцію на стрес.
У результаті ворожої атаки безпілотників у Харкові є інформація про чотири влучання, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
На цю хвилину є інформація про чотири влучання ворожих безпілотників по місту Харків
Деталі
Основ'янський район. Внаслідок падіння в землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, пожежі не було.
Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа у нежитловій споруді.
Немишлянський район. Падіння уламків на відкритій території.
Новобаварський район. Влучання БпЛА в дерево. Без постраждалих.
За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік
Харків під атакою дронів: є влучання у господарчі будівлі, спалахнула пожежа13.03.25, 21:41 • 23607 переглядiв