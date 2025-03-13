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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30428 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Харкові зафіксовано чотири влучання дронів: сім людей отримали гостру реакцію на стрес

Київ • УНН

 • 23062 перегляди

Внаслідок атаки дронів у Харкові зафіксовано чотири влучання в різних районах міста. Семеро людей, серед яких діти, отримали гостру реакцію на стрес.

У Харкові зафіксовано чотири влучання дронів: сім людей отримали гостру реакцію на стрес

У результаті ворожої атаки безпілотників у Харкові є інформація про чотири влучання, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

На цю хвилину є інформація про чотири влучання ворожих безпілотників по місту Харків 

- повідомив Синєгубов.

Деталі

Основ'янський район. Внаслідок падіння в землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, пожежі не було.

Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа у нежитловій споруді.

Немишлянський район. Падіння уламків на відкритій території.

Новобаварський район. Влучання БпЛА в дерево. Без постраждалих.

За оновленими даними медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги, 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік 

- резюмував Синєгубов.

Харків під атакою дронів: є влучання у господарчі будівлі, спалахнула пожежа13.03.25, 21:41 • 23607 переглядiв

Антоніна Туманова

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