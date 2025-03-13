Харків під атакою дронів: є влучання у господарчі будівлі, спалахнула пожежа
Київ • УНН
В Основʼянському районі Харкова зафіксовано влучання у нежитлові господарчі будівлі. Внаслідок удару виникла значна пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.
У результаті атаки рф на Харків є влучання у нежитлові господарчі будівлі, спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
В Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Значна пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Вибухи лунають у Харкові: попередньо, є влучання у житловий будинок13.03.25, 21:03 • 46326 переглядiв
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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар "шахедом" у Ново-Баварському районі. Повітряні сили також попередили про загрозу нових ворожих безпілотників.