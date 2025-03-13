Харків під атакою дронів: є влучання у господарчі будівлі, спалахнула пожежа

У результаті атаки рф на Харків є влучання у нежитлові господарчі будівлі, спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

В Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Значна пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється - повідомив Терехов.

Вибухи лунають у Харкові: попередньо, є влучання у житловий будинок

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