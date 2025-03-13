Вибухи лунають у Харкові: попередньо, є влучання у житловий будинок

Харків під атакою дронів, у місті лунають вибухи. Попередньо, є влучання у житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

У Харкові ворог наніс удари безпілотниками. На цю хвилину, без постраждалих. За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок - повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.

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Згодом Синєгубов повідомив, що одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території.

"Ще один "Шахед" влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа", - резюмував Синєгубов.

Окупанти атакували Харків "шахедом", на місто ще йдуть безпілотники - мер