Вибухи лунають у Харкові: попередньо, є влучання у житловий будинок
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків безпілотниками, є влучання уламків у житловий будинок та на відкритій території. Інформація про наслідки уточнюється.
Харків під атакою дронів, у місті лунають вибухи. Попередньо, є влучання у житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
У Харкові ворог наніс удари безпілотниками. На цю хвилину, без постраждалих. За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок
За словами голови Харківської ОВА, інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.
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Згодом Синєгубов повідомив, що одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території.
"Ще один "Шахед" влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа", - резюмував Синєгубов.
Окупанти атакували Харків "шахедом", на місто ще йдуть безпілотники - мер13.03.25, 20:44 • 48828 переглядiв