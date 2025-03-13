Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков беспилотниками, есть попадание обломков в жилой дом и на открытой территории. Информация о последствиях уточняется.
Харьков под атакой дронов, в городе раздаются взрывы. Предварительно, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В Харькове враг нанес удары беспилотниками. На эту минуту, без пострадавших. По предварительным данным, есть попадание обломков беспилотника в жилой дом
По словам главы Харьковской ОВА, информация о последствиях проверяется. Профильные службы выехали на места попаданий.
Добавим
Впоследствии Синегубов сообщил, что одно из попаданий в Новобаварском районе на открытой территории.
"Еще один "Шахед" попал возле частного дома в том же районе Харькова. Возник пожар", - резюмировал Синегубов.
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр13.03.25, 20:44 • 48827 просмотров