Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахедом" в Ново-Баварском районе. Воздушные силы также предупредили об угрозе новых вражеских беспилотников.
Армия рф ударила "шахедом" по Харькову, на город еще идут вражеские беспилотники. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Предварительно удар "Шахедом" произошел в Ново-Баварском районе. Впрочем, информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город идут еще вражеские беспилотники
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских беспилотников для Харькова.
"Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - было указано в сообщении.