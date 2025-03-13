Окупанти атакували Харків "шахедом", на місто ще йдуть безпілотники - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар "шахедом" у Ново-Баварському районі. Повітряні сили також попередили про загрозу нових ворожих безпілотників.
Армія рф вдарила "шахедом" по Харкову, на місто ще йдуть ворожі безпілотники. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Попередньо удар "Шахедом" стався у Ново-Баварському районі. Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу ворожих безпілотників для Харкова.
"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - було зазначено у повідомленні.