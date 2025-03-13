Окупанти атакували Харків "шахедом", на місто ще йдуть безпілотники - мер

Армія рф вдарила "шахедом" по Харкову, на місто ще йдуть ворожі безпілотники. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Попередньо удар "Шахедом" стався у Ново-Баварському районі. Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники - повідомив Терехов.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу ворожих безпілотників для Харкова.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - було зазначено у повідомленні.