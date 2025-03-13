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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16993 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туполев Ту-22М

Харьков под атакой дронов: есть попадание в хозяйственные постройки, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 23600 просмотра

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание в нежилые хозяйственные постройки. В результате удара возник сильный пожар, информация о пострадавших уточняется.

Харьков под атакой дронов: есть попадание в хозяйственные постройки, вспыхнул пожар

В результате атаки рф на Харьков есть попадание в нежилые хозяйственные постройки, вспыхнул пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Основянском районе попадание в нежилые хозяйственные постройки. Значительный пожар. Информация о пострадавших уточняется

- сообщил Терехов.

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом13.03.25, 21:03 • 46319 просмотров

Ранее

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахедом" в Ново-Баварском районе. Воздушные силы также предупредили об угрозе новых вражеских беспилотников.

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