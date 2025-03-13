Харьков под атакой дронов: есть попадание в хозяйственные постройки, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание в нежилые хозяйственные постройки. В результате удара возник сильный пожар, информация о пострадавших уточняется.
В результате атаки рф на Харьков есть попадание в нежилые хозяйственные постройки, вспыхнул пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В Основянском районе попадание в нежилые хозяйственные постройки. Значительный пожар. Информация о пострадавших уточняется
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом13.03.25, 21:03 • 46319 просмотров
Ранее
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахедом" в Ново-Баварском районе. Воздушные силы также предупредили об угрозе новых вражеских беспилотников.