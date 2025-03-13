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В Харькове зафиксировано четыре попадания дронов: семь человек получили острую реакцию на стресс

Киев • УНН

 • 23053 просмотра

В результате атаки дронов в Харькове зафиксировано четыре попадания в разных районах города. Семь человек, среди которых дети, получили острую реакцию на стресс.

В Харькове зафиксировано четыре попадания дронов: семь человек получили острую реакцию на стресс

В результате вражеской атаки беспилотников в Харькове есть информация о четырех попаданиях, 7 человек получили острую реакцию на стресс. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

На эту минуту есть информация о четырех попаданиях вражеских беспилотников по городу Харьков

- сообщил Синегубов.

Детали

Основянский район. В результате падения в землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, пожара не было.

В результате еще одного попадания в этом же районе возник пожар в нежилом сооружении.

Немышлянский район. Падение обломков на открытой территории.

Новобаварский район. Попадание БПЛА в дерево. Без пострадавших.

По обновленным данным медиков Областного центра экстренной медицинской помощи, 7 человек получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина

- резюмировал Синегубов.

Харьков под атакой дронов: есть попадание в хозяйственные постройки, вспыхнул пожар13.03.25, 21:41 • 23600 просмотров

Антонина Туманова

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