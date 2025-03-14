В Харькове спасатели локализовали пожар
Киев • УНН
13 марта Харьков подвергся массированной атаке дронов. Известно, что семь человек получили острую реакцию на стресс, повреждены дома, а также возник пожар в нежилом здании.
Харьков в очередной раз подвергся массированной атаке со стороны врага, в результате чего начался пожар. К счастью, огонь удалось локализовать. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Вечером 13 марта на город были запущены ударные беспилотники, которые поразили несколько районов. Всего зафиксировано три мощных взрыва на открытых территориях города.
Медики сообщили о пострадавших в результате взрывов. Семь человек, среди которых четверо детей, две женщины и мужчина, получили острую реакцию на стресс. Кроме того, три частных дома получили повреждения из-за взрывов и повреждения оконных конструкций.
Также стало известно, что в результате четвертого попадания начался пожар в одном из нежилых зданий, который спасатели смогли ликвидировать.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасательные службы.
Напомним
Ранее было проинформировано, что из-за атаки дронов в Харькове семь человек, среди которых дети, получили острую реакцию на стресс.
В Харькове зафиксировано четыре попадания дронов: семь человек получили острую реакцию на стресс13.03.25, 22:06 • 23053 просмотра