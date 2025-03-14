Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью 14 марта 2025 года россияне атаковали Украину 27 дронами. Сбито 16 ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
рф ночью атаковала Украину 27 дронами, сбито 16 из них в четырех областях, 9 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 марта враг атаковал 27-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 16-ти ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях
9 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина", - говорится в сообщении.
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