Последствия атак на Донетчину: 20 обстрелов за сутки есть раненые
Киев • УНН
15 марта россияне 20 раз обстреляли Донетчину, ранены люди в Волновахском, Покровском и Краматорском районах. Повреждены дома, гаражи и админздания в разных громадах.
15 марта российские войска совершили 20 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Последствия вражеских атак ощутимы в нескольких районах области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Волновахский район
В Богатыре Великоновоселковской громады ранены 3 человека.
Покровский район
В Покровске повреждены 2 многоэтажки; в Родинском ранен человек, поврежден дом и гараж. В Белицком Добропольской громады ранен человек. В Гродовской громаде поврежден гараж в Малиновке и хозяйственная постройка в Новоекономическом.
Краматорский район
В Лимане повреждены 9 домов и хозяйственная постройка. В Константиновке поврежден дом, в Иванополье — 4 админздания.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 73 человека, в том числе 7 детей
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