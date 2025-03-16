Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

За неделю российские войска выпустили по Украине более 1020 ударных беспилотников, продолжая террор мирных городов и общин. Массированные атаки также включали почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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Как сообщает Зеленский, за эту неделю обстрелам подверглись Черниговщина, Херсонщина, Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Одесчина, Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Запорожье и Сумщина.

Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов. Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать