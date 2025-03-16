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Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

Киев • УНН

 • 30652 просмотра

По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.

Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

За неделю российские войска выпустили по Украине более 1020 ударных беспилотников, продолжая террор мирных городов и общин. Массированные атаки также включали почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает Зеленский, за эту неделю обстрелам подверглись Черниговщина, Херсонщина, Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Одесчина, Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Запорожье и Сумщина. 

Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов. Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать

-пишет Зеленский.

"Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, – вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир",-добавил Президент.

Последствия атак на Донетчину: 20 обстрелов за сутки есть раненые16.03.25, 10:34 • 21087 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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