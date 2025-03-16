За сутки почти 100 боевых столкновений: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

С начала суток 16 марта на российско-украинском фронте произошло 99 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 22:00, с начала этих суток на фронте зафиксировано 99 боевых столкновений.

За сегодня российские террористические войска нанесли один ракетный (одна ракета) и 64 авиационных удара, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и совершили более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки. Одно боестолкновение сейчас продолжается. Враг нанес авиаудар по Удах.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового и в направлении Купянска. Украинские защитники уже остановили восемь из девяти вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Новомихайловки и Нового. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе Часового Яра и в направлении Предтечиного. Силы обороны отбили две атаки захватчиков, продолжается бой.

Четырнадцать раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Дружбы, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверово, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Наши защитники остановили 14 штурмовых действий, в настоящее время идет бой. Авиаудару КАБами подвергся Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 303 оккупанта, из них 152 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, два средства спутниковой связи, четыре пункта управления БпЛА. К тому же, повредили танк, миномет, мотоцикл и один автомобиль россиян - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Скудного и в Шевченко. Одно боестолкновение не утихает до сих пор. КАБы противник сбросил на Новопавловку.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Привольного, Вольного Поля и в направлении Новополя. Силы обороны отбили все шесть атак оккупантов. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки и Жеребянки. Бои продолжаются в трех локациях. Авиаудару подверглась Камышеваха.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

На Курщине с начала суток украинские воины отбивали 13 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, также совершил 247 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Напомним

16 марта в Сумской области российские дроны атаковали два гражданских авто в Сумском районе, ранены два человека. Под удар попали Миропольская и Белопольская громады.

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