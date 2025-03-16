На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство

16 березня на Сумщині окупанти здійснили атаки безпілотниками на два цивільні транспортні засоби, внаслідок чого постраждали двоє людей. Події сталися в Сумському районі, зокрема у Миропільській та Білопільській громадах.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини, пише УНН.

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В Миропільській громаді FPV-дрон влучив у транспортний засіб, який перевозив хліб. 48-річна пасажирка отримала поранення. У Білопільській громаді безпілотник атакував легковий автомобіль, поранено 31-річного водія.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 березня 2025 року протягом дня окупанти на території Сумського району атакували безпілотниками два транспортні засоби - зазначають в прокуратурі.

Наразі прокурори разом із правоохоронцями документують наслідки атак.

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