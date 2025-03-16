На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство
Київ • УНН
16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.
16 березня на Сумщині окупанти здійснили атаки безпілотниками на два цивільні транспортні засоби, внаслідок чого постраждали двоє людей. Події сталися в Сумському районі, зокрема у Миропільській та Білопільській громадах.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини, пише УНН.
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В Миропільській громаді FPV-дрон влучив у транспортний засіб, який перевозив хліб. 48-річна пасажирка отримала поранення. У Білопільській громаді безпілотник атакував легковий автомобіль, поранено 31-річного водія.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)
За даними слідства, 16 березня 2025 року протягом дня окупанти на території Сумського району атакували безпілотниками два транспортні засоби
Наразі прокурори разом із правоохоронцями документують наслідки атак.
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