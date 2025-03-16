В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта в Сумской области оккупанты совершили атаки беспилотниками на два гражданских транспортных средства, в результате чего пострадали два человека. События произошли в Сумском районе, в частности в Миропольской и Белопольской громадах.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, пишет УНН.

Детали

В Миропольской громаде FPV-дрон попал в транспортное средство, которое перевозило хлеб. 48-летняя пассажирка получила ранения. В Белопольской громаде беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранен 31-летний водитель.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 марта 2025 года в течение дня оккупанты на территории Сумского района атаковали беспилотниками два транспортных средства - отмечают в прокуратуре.

Сейчас прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия атак.

"Враг пытается держать в напряжении все наши подразделения": спикер ОТГ "Северск" о ситуации на приграничье