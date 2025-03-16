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В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

Киев • УНН

 • 40291 просмотра

16 марта в Сумской области российские дроны атаковали два гражданских авто в Сумском районе, ранены два человека. Под удар попали Миропольская и Белопольская громады.

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта в Сумской области оккупанты совершили атаки беспилотниками на два гражданских транспортных средства, в результате чего пострадали два человека. События произошли в Сумском районе, в частности в Миропольской и Белопольской громадах.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, пишет УНН.

Детали 

В Миропольской громаде FPV-дрон попал в транспортное средство, которое перевозило хлеб. 48-летняя пассажирка получила ранения. В Белопольской громаде беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранен 31-летний водитель.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении. 

По данным следствия, 16 марта 2025 года в течение дня оккупанты на территории Сумского района атаковали беспилотниками два транспортных средства

- отмечают в прокуратуре. 

Сейчас прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия атак.

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