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"Враг пытается держать в напряжении все наши подразделения": спикер ОТГ "Северск" о ситуации на приграничье

Киев • УНН

 • 20813 просмотра

российские войска продолжают обстреливать Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Враг пытается держать в напряжении украинские подразделения на приграничье.

"Враг пытается держать в напряжении все наши подразделения": спикер ОТГ "Северск" о ситуации на приграничье

Российские войска продолжают активные обстрелы приграничных общин Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник, передает УНН.

Кардинальных изменений тактики врага мы не видим сейчас. Они продолжают ежесуточно обстрелы как приграничных общин - за минувшие сутки 33 населенных пункта были обстреляны, так и в глубину этих областей

- отметил Мысник.

По его словам, ударными БпЛА "Герань" был атакован Богодуховка в Харьковской области. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура: транспорт, пожарная машина, автобусы и предприятия.

Фиксировали обстрелы по городу Чернигов, также 5 обстрелов, 9 взрывов, это опять же многоэтажки, более 20 автомобилей, 7 троллейбусов, 7 автобусов. Враг пытается держать в напряжении все наши подразделения, находящиеся на приграничье, чтобы мы не могли их перебрасывать на более горячие участки фронта

- добавил представитель.

"Наибольшая концентрация сил врага это напротив Сумской области, в курской, там, где наши Силы обороны продолжают выполнять свои боевые задачи. Поэтому мы принимаем соответствующие меры для усиления нашей обороны, во-первых, на границе, а во-вторых, нанесение врагу в глубь территории ударов", - сказал Мысник.

Напомним 

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские захватчики малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области.

По его словам, россияне накапливают силы и пытаются расширить зону активных боевых действий.

Алина Волянская

Алина Волянская

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