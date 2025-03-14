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Демченко пояснив російську тактику на кордоні Сумщини

Київ • УНН

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російські штурмові групи намагаються проникнути на Сумщину в напрямку Новенького та Журавки, щоб розширити бойові дії. За минулі дні ліквідовано близько 15 росіян.

Демченко пояснив російську тактику на кордоні Сумщини

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області. Вони намагаються рухатися у напрямках населених пунктів Новенька та Журавка, повідомляє УНН з посиланням на ефір телемарафону.

Власне, їхня задача залишається незмінною: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше - у напрямку населеного пункту Журавка

- повідомив речник ДПСУ.

Демченко додав, що росіяни накопичують сили та намагаються розширити зону активних бойових дій.

Також, за словами Демченка, протягом минулих днів на Сумщині було ліквідовано приблизно 15 російських військових. Також більше десятка росіян зазнали поранень і були змушені відійти з території України.

Доповнення

Демченко зазначив, що говорити, ніби російські загарбники прорвали кордон в Сумській області, не є вірно. Ворог намагається витіснити Сили оборони з Курщині, проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.

Раніше, 11 березня, речник ДПСУ Демченко заявляв, що ситуація на кордоні Сумської області не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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