Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины
Киев • УНН
российские штурмовые группы пытаются проникнуть в Сумскую область в направлении Новенького и Журавки, чтобы расширить боевые действия. За прошедшие дни ликвидировано около 15 россиян.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российские захватчики малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области. Они пытаются двигаться в направлениях населенных пунктов Новенькое и Журавка, сообщает УНН со ссылкой на эфир телемарафона.
Собственно, их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области, в направлении населенного пункта Новенькое или же чуть левее - в направлении населенного пункта Журавка
Демченко добавил, что россияне накапливают силы и пытаются расширить зону активных боевых действий.
Также, по словам Демченко, в течение прошлых дней на Сумщине было ликвидировано примерно 15 российских военных. Также более десятка россиян получили ранения и были вынуждены отойти с территории Украины.
Дополнение
Демченко отметил, что говорить, будто российские захватчики прорвали границу в Сумской области, не верно. Враг пытается вытеснить Силы обороны из Курщины, проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.
Ранее, 11 марта, пресс-секретарь ГПСУ Демченко заявлял, что ситуация на границе Сумской области не простая, ведь россияне пытаются зайти на украинскую территорию.