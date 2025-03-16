"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні

російські війська продовжують активні обстріли прикордонних громад Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає УНН.

Кардинальних змін тактики ворога ми не вбачаємо зараз. Вони продовжують щодоби обстріли як прикордонних громад - за минулу добу 33 населених пункти було обстріляно, так і в глибину цих областей

За його словами, ударними БпЛА "Герань" було атаковано Богодухівку на Харківщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: транспорт, пожежну машину, автобуси та підприємства.

Фіксували обстріли по місту Чернігів, також 5 обстрілі, 9 вибухів, це знову ж таки багатоповерхівки, більше 20 автівок, 7 тролейбусів, 7 автобусів. Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи, що знаходяться на прикордонні, щоб ми не могли їх перекидати на більш гарячі ділянки фронту