"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні
Київ • УНН
російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.
російські війська продовжують активні обстріли прикордонних громад Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає УНН.
Кардинальних змін тактики ворога ми не вбачаємо зараз. Вони продовжують щодоби обстріли як прикордонних громад - за минулу добу 33 населених пункти було обстріляно, так і в глибину цих областей
За його словами, ударними БпЛА "Герань" було атаковано Богодухівку на Харківщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: транспорт, пожежну машину, автобуси та підприємства.
Фіксували обстріли по місту Чернігів, також 5 обстрілі, 9 вибухів, це знову ж таки багатоповерхівки, більше 20 автівок, 7 тролейбусів, 7 автобусів. Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи, що знаходяться на прикордонні, щоб ми не могли їх перекидати на більш гарячі ділянки фронту
"Найбільша концентрація сил ворога це навпроти Сумської області, в курській, там, де наші Сили оборони продовжують виконувати свої бойові завдання. Тож ми відповідних заходів вдаємо для посилення нашої оборони, по-перше, на кордоні, а по-друге, нанесення ворогу в глиб території ударів", - сказав Мисник.
Нагадаємо
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області.
За його словами, росіяни накопичують сили та намагаються розширити зону активних бойових дій.