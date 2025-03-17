Воины "Азова" сокрушительно ликвидировали позиции оккупантов на Покровском направлении: видео операции "Землетрясение"
Киев • УНН
Бойцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов" провели успешную операцию "Землетрясение", подорвав позиции россиян возле Покровска. Задача выполнена без потерь, воины вернулись с операции.
Украинские защитники во время огневого налета ликвидировали позиции российских оккупантов на Покровском направлении. Успешная операция под названием "Землетрясение" была проведена воинами 6-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "АЗОВ".
Детали
Отмечается, что на объекте планировалось устроить несколько взрывов.
Оккупанты используют все возможные укрытия для накопления личного состава и наступления на позиции Сил обороны
Защитники получили задание: провести огневой налет и подорвать позиции захватчиков возле Покровска.
Это будничная боевая работа, которая позволяет эффективно обороняться и продвигаться вперед
Командир задействованной в операции группы с позывным "Депутат" рассказал, что перед огневым налетом сначала нужно было привести в боевую готовность все технические средства, проверить несколько раз, уточнить и скорректировать маневры и план возвращения с определением более выгодных маршрутов.
Во время проведения операции пехотинцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов", которые несли оборудование весом около двадцати килограммов, находились на открытой местности. Кроме того, погодные условия не способствовали полноценному маскировке.
"Азовцы" осуществили подрывы позиций противника, поставленная задача была выполнена "на пятерку". Воины без потерь вернулись с операции.
В "Азове" обнародовали видео и показали тщательную подготовку, планирование, ход и результат операции "Землетрясение", которую провели бойцы 6-го батальона.
Напомним, Главком Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении, продолжении операции на Курщине, и планах РФ в отношении Сумской области. "Длинный Нептун" успешно прошел испытания.
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