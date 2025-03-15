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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Сирський доповів Зеленському: ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано, а операція на курщині триває, оточення немає

Київ • УНН

 • 26014 перегляди

Головком Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку, продовження операції на Курщині, та плани РФ щодо Сумської області. "Довгий Нептун" успішно пройшов випробування.

Сирський доповів Зеленському: ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано, а операція на курщині триває, оточення немає

Ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано, операція на курщині триває, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання росії та Північної Кореї на курщині, оточення наших військ немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у суботу, пише УНН.

Деталі

"Доповідь Головкома Сирського. Захист позицій на Донеччині та інших ділянках фронту. Вдячний всім українським підрозділам за стійкість та ефективність у знищенні окупанта. Ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Окремо щодо Курщини. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", - написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині15.03.25, 13:23 • 110250 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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