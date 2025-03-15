Сирський доповів Зеленському: ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано, а операція на курщині триває, оточення немає

Ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано, операція на курщині триває, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання росії та Північної Кореї на курщині, оточення наших військ немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у суботу, пише УНН.

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"Доповідь Головкома Сирського. Захист позицій на Донеччині та інших ділянках фронту. Вдячний всім українським підрозділам за стійкість та ефективність у знищенні окупанта. Ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Окремо щодо Курщини. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", - написав Зеленський у соцмережах.

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